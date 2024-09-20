Терехов розповів, як витримала удар КАБу підземна школа в Харкові

Заняття в підземній школі Харкова призупинили після удару КАБу по території, поінформував мер Ігор Терехов.

“Дійсно, вчора був обстріл, потужний обстріл міста Харкова. І були ракети С-400, і КАБи. Один із КАБів прилетів біля нашої підземної школи, це ліцей Індустріального району. Хочу сказати, що підземна школа, вона витримала цей виклик. Поряд із цією школою розташовані дві будівлі справжніх шкіл і дитячий садочок. Так от, що стосується шкіл, які розташовані поблизу епіцентру вибуху, то вибиті вікна, є руйнації. Крім цього постраждав і дитячий садочок. Але, що стосується нашої підземної школи, то все більш-менш добре. Хочу сказати, що дійсно ми будемо будувати такі школи – це дуже вдалий досвід. І ми зараз будуємо ще три підземні школи“, – сказав Терехов у етері нацмарафону 20 вересня.

Мер також зазначив, що заняття в підземній школі призупинили до понеділка.

“Бо дуже багато руйнацій є поблизу епіцентру цього вибуху. І скло, й вибиті вікна, тому хочемо навести лад, і продовжимо заняття в школі“, – пояснив міський голова Харкова.

Нагадаємо, вночі з 18 на 19 вересня по Харкову били ракетами та КАБами. Близько опівночі “прильоти” були у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, повідомив мер Ігор Терехов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.