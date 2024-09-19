КАБ ударив біля підземної школи в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа.

“Один КАБ був направлений і розірвався біля школи, біля дитячого садочку, там жодного військового об’єкта зовсім немає. Там у нас організована підземна школа для школярів і дійсно це справжній тероризм, який здійснює РФ проти харків’ян“, – заявив Терехов.

Нагадаємо вночі та вранці у Харкові чули вибухи. Удари зафіксували в Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, повідомив мер Ігор Терехов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.