КАБ ударив біля підземної школи в Харкові – Терехов
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Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа.
“Один КАБ був направлений і розірвався біля школи, біля дитячого садочку, там жодного військового об’єкта зовсім немає. Там у нас організована підземна школа для школярів і дійсно це справжній тероризм, який здійснює РФ проти харків’ян“, – заявив Терехов.
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Нагадаємо вночі та вранці у Харкові чули вибухи. Удари зафіксували в Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, повідомив мер Ігор Терехов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріл, подземная школа, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа".