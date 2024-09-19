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КАБ ударив біля підземної школи в Харкові – Терехов

Події 10:34   19.09.2024
Оксана Горун
КАБ ударив біля підземної школи в Харкові – Терехов Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа.

Один КАБ був направлений і розірвався біля школи, біля дитячого садочку, там жодного військового об’єкта зовсім немає. Там у нас організована підземна школа для школярів і дійсно це справжній тероризм, який здійснює РФ проти харків’ян“, – заявив Терехов.

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Нагадаємо вночі та вранці у Харкові чули вибухи.  Удари зафіксували в Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів,  повідомив мер Ігор Терехов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа".