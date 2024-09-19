Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки
Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський район.
“Окупанти вдарили КАБом в Індустріальному районі. Потрапляння в землю між гімназією та дитячим садком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Своєю чергою, мер Ігор Терехов уточнив, що другий “приліт” – у Салтівському районі.
“Другий “приліт” КАБа прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває”, – розповів Терехов.
Мер також уточнив, що ще один, третій КАБ, упав у передмісті.
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Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, поінформував мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, обстреляли, прилеты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський район.".