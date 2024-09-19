Live
  • Чт 19.09.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.11

Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки

Події 07:23   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки Фото: Vitaly V. Kuzmin

Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський район.

“Окупанти вдарили КАБом в Індустріальному районі. Потрапляння в землю між гімназією та дитячим садком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Своєю чергою, мер Ігор Терехов уточнив, що другий “приліт” – у Салтівському районі.

“Другий “приліт” КАБа прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває”, – розповів Терехов.

Мер також уточнив, що ще один, третій КАБ, упав у передмісті.

Читайте також: Терехов про удари по Харкову: на місці «прильотів» – пожежа, постраждали дома

Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, поінформував мер Ігор Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState
Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState
19.09.2024, 08:30
Вибухи чули в Харкові: Задоренко повідомив, куди прилетіло
Вибухи чули в Харкові: Задоренко повідомив, куди прилетіло
19.09.2024, 08:29
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
18.09.2024, 22:15
У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога
У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога
19.09.2024, 08:03
РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW
РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW
19.09.2024, 08:00
Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки
Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки
19.09.2024, 07:23

Новини за темою:

22:15
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
13:34
Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому
15:57
Удар КАБ по Харкову: відомо про 6 постраждалих, серед них – рятувальники
15:46
Два КАБи вдарили по Київському району Харкова – Терехов
14:14
Напередодні п’ять КАБів «прилетіло» вздовж кільцевої дороги Харкова – Тимошко

Ви читали новину: «Вранці росіяни вдарили по Індустріальному та Салтівському району – наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський район.".