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Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия

Происшествия 07:23   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия Фото: Vitaly V. Kuzmin

Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.

«Оккупанты ударили КАБом в Индустриальном районе. Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В свою очередь, мэр Игорь Терехов уточнил, что второй «прилет» – в Салтовском районе.

«Второй прилет КАБа пришелся по депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается», – рассказал Терехов.

Мэр также уточнил, что еще один, третий КАБ, упал в пригороде.

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Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы".