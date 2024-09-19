Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия
Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.
«Оккупанты ударили КАБом в Индустриальном районе. Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В свою очередь, мэр Игорь Терехов уточнил, что второй «прилет» – в Салтовском районе.
«Второй прилет КАБа пришелся по депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается», – рассказал Терехов.
Мэр также уточнил, что еще один, третий КАБ, упал в пригороде.
Читайте также: Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома
Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстреляли, прилеты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы".