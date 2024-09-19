Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия

Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.

«Оккупанты ударили КАБом в Индустриальном районе. Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В свою очередь, мэр Игорь Терехов уточнил, что второй «прилет» – в Салтовском районе.

«Второй прилет КАБа пришелся по депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается», – рассказал Терехов.

Мэр также уточнил, что еще один, третий КАБ, упал в пригороде.

Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов.