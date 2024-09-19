КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что одна из российских авиабомб утром прилетела по территории, где находится подземная школа.

«Один КАБ был направлен и разорвался возле школы, у детского сада, там ни одного военного объекта совсем нет. Там у нас организована подземная школа для школьников и действительно это настоящий терроризм, совершаемый РФ против харьковчан», — заявил Терехов.

Напомним ночью и утром в Харькове слышали взрывы. Удары около полуночи зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.