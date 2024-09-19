КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что одна из российских авиабомб утром прилетела по территории, где находится подземная школа.
«Один КАБ был направлен и разорвался возле школы, у детского сада, там ни одного военного объекта совсем нет. Там у нас организована подземная школа для школьников и действительно это настоящий терроризм, совершаемый РФ против харьковчан», — заявил Терехов.
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Напомним ночью и утром в Харькове слышали взрывы. Удары около полуночи зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, обстрел, подземная школа, терехов;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что одна из российских авиабомб утром прилетела по территории, где находится подземная школа".