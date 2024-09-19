Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи и утром прилетало не только по районам Харькова, но и по Купянщине с Изюмщиной.
По Харькову армия РФ в течение ночи била С-300 и КАБами.
«23:50, г. Харьков, Шевченковский район. Произошел вражеский обстрел С-300, в результате чего взрывной волной повреждены окна в девяти многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар – горели один частный дом, две хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 квадратных метров. 19 сентября, 04:55, г. Харьков, Индустриальный район. Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате чего повреждено здание школы, детского сада и одного многоквартирного дома. 19 сентября, 05:00, г. Харьков, Салтовский район. Обстрел КАБ, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота», — перечислил Синегубов.
Обстрелы Харькова обошлись без пострадавших. В то же время пострадавшие есть в Купянском районе. Утром 19 сентября армия РФ ударила по Купянску.
«6:27, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех — среднее», — отметил Синегубов.
В Купянском районе в течение суток есть и погибшая: в результате удара по селу Глушковка в 18:30 18 сентября погибла 55-летняя женщина, пострадал 50-летний мужчина.
Утром 19 сентября под обстрелом также был Изюмский район. Прилетело по селу Новоплатоновка в 05:41, там горит трава, информации о пострадавших нет.
Данные обо всех обстрелах области — следующие.
Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, пострадавшие, прилеты, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи и утром прилетало не только по районам Харькова, но и по Купянщине с Изюмщиной".