Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи и утром прилетало не только по районам Харькова, но и по Купянщине с Изюмщиной.

По Харькову армия РФ в течение ночи била С-300 и КАБами.

«23:50, г. Харьков, Шевченковский район. Произошел вражеский обстрел С-300, в результате чего взрывной волной повреждены окна в девяти многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар – горели один частный дом, две хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 квадратных метров. 19 сентября, 04:55, г. Харьков, Индустриальный район. Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате чего повреждено здание школы, детского сада и одного многоквартирного дома. 19 сентября, 05:00, г. Харьков, Салтовский район. Обстрел КАБ, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота», — перечислил Синегубов.

Обстрелы Харькова обошлись без пострадавших. В то же время пострадавшие есть в Купянском районе. Утром 19 сентября армия РФ ударила по Купянску.

«6:27, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех — среднее», — отметил Синегубов.

В Купянском районе в течение суток есть и погибшая: в результате удара по селу Глушковка в 18:30 18 сентября погибла 55-летняя женщина, пострадал 50-летний мужчина.

Утром 19 сентября под обстрелом также был Изюмский район. Прилетело по селу Новоплатоновка в 05:41, там горит трава, информации о пострадавших нет.

Данные обо всех обстрелах области — следующие.