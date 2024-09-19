Live
  • Чт 19.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.11

Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые

Происшествия 08:47   19.09.2024
Оксана Горун
Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи и утром прилетало не только по районам Харькова, но и по Купянщине с Изюмщиной.

По Харькову армия РФ в течение ночи била С-300 и КАБами.

«23:50, г. Харьков, Шевченковский район. Произошел вражеский обстрел С-300, в результате чего взрывной волной повреждены окна в девяти многоэтажных жилых домах, витрина магазина, в лесу рядом произошел пожар – горели один частный дом, две хозяйственные постройки и лесная подстилка на площади 1500 квадратных метров. 19 сентября, 04:55, г. Харьков, Индустриальный район. Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате чего повреждено здание школы, детского сада и одного многоквартирного дома. 19 сентября, 05:00, г. Харьков, Салтовский район. Обстрел КАБ, попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна, ворота», — перечислил Синегубов.

Обстрелы Харькова обошлись без пострадавших. В то же время пострадавшие есть в Купянском районе. Утром 19 сентября армия РФ ударила по Купянску.

«6:27, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадали три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. Состояние у всех — среднее», — отметил Синегубов.

В Купянском районе в течение суток есть и погибшая: в результате удара по селу Глушковка в 18:30 18 сентября погибла 55-летняя женщина, пострадал 50-летний мужчина.

Утром 19 сентября под обстрелом также был Изюмский район. Прилетело по селу Новоплатоновка в 05:41, там горит трава, информации о пострадавших нет.

Данные обо всех обстрелах области — следующие.

Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело

Автор: Оксана Горун
Популярно
Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова
Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова
19.09.2024, 09:34
Главные новости Харькова 19.09: город и область были под ударами, последствия
Главные новости Харькова 19.09: город и область были под ударами, последствия
19.09.2024, 09:55
Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия
Утром россияне ударили по Индустриальному и Салтовскому району – последствия
19.09.2024, 07:23
Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе
Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе
19.09.2024, 10:04
Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело
Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело
19.09.2024, 08:29
Наводил КАБы: в Харькове задержали агента военной разведки РФ
Наводил КАБы: в Харькове задержали агента военной разведки РФ
19.09.2024, 10:15

Новости по теме:

08:29
Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело
08:03
В Харькове слышны взрывы, неоднократно звучит тревога
11:32
В троллейбус врезался пьяный водитель в Харькове — патрульные
11:00
СБУ собрала «коллекцию коллаборанток» на Харьковщине
10:34
«Братик, не смотри туда» — первые минуты удара по спасателям Харькова (видео)

Вы читали новость: «Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение ночи и утром прилетало не только по районам Харькова, но и по Купянщине с Изюмщиной".