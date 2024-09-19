Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал: армия РФ нанесла несколько ударов по территории громады.
«Оккупанты нанесли несколько ударов вблизи Русской Лозовой (предварительно — применили кассетные боеприпасы). По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Задоренко.
Он подчеркнул, что угроза повторных ударов остается высокой.
Напомним, в Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города. О том, что «громко» неподалеку, проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Это уже третья серия взрывов, начиная с ночи. Первую слышали в Харькове после 23:50. Удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал: армия РФ нанесла несколько ударов по территории громады".