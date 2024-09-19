Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал: армия РФ нанесла несколько ударов по территории громады.

«Оккупанты нанесли несколько ударов вблизи Русской Лозовой (предварительно — применили кассетные боеприпасы). По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Задоренко.

Он подчеркнул, что угроза повторных ударов остается высокой.

Напомним, в Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города. О том, что «громко» неподалеку, проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Это уже третья серия взрывов, начиная с ночи. Первую слышали в Харькове после 23:50. Удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.