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Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело

Происшествия 08:29   19.09.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: Задоренко сообщил, куда прилетело

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал: армия РФ нанесла несколько ударов по территории громады.

«Оккупанты нанесли несколько ударов вблизи Русской Лозовой (предварительно — применили кассетные боеприпасы). По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Задоренко.

Он подчеркнул, что угроза повторных ударов остается высокой.

Напомним, в Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города. О том, что «громко» неподалеку, проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Это уже третья серия взрывов, начиная с ночи. Первую слышали в Харькове после 23:50. Удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал: армия РФ нанесла несколько ударов по территории громады".