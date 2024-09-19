В Харькове слышны взрывы, неоднократно звучит тревога
В Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города.
Воздушную тревогу последовательно объявляли в 07:43 и в 07:54. Об угрозе ударов баллистикой предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Следом о том, что «громко» неподалеку, проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Воздушные силы ВСУ также предупредили об угрозе применения врагом баллистики.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: баллистика, взрывы, ВС ВСУ, гололобов, задоренко, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города".