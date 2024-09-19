В Харькове слышны взрывы, неоднократно звучит тревога

В Харькове, начиная с 07:45 утра были слышны несколько взрывов — вероятно за пределами города.

Воздушную тревогу последовательно объявляли в 07:43 и в 07:54. Об угрозе ударов баллистикой предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Следом о том, что «громко» неподалеку, проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Воздушные силы ВСУ также предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.