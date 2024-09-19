Главные новости Харькова 19.09: взрывы, «прилеты» в Шевченковском районе
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:48
Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома
Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми избивали по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается», – написал мэр.
00:25
Россияне ударили по Шевченковскому району Харькова
Удары россиян зафиксированы в Шевченковском районе Харькова по открытой территории, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Есть угроза повторных ударов!» – предупредил Синегубов.
«Россияне наносят удары по Харькову из Белгородской области, предварительно баллистикой», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
В Харькове раздаются взрывы
«В Харькове взрыв! Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.
«Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!» — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, прилеты, синегубов, терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".