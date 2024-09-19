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Главные новости Харькова 19.09: взрывы, «прилеты» в Шевченковском районе

Происшествия 00:48   19.09.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 19.09: взрывы, «прилеты» в Шевченковском районе Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:48

Терехов об ударах по Харькову: на месте «прилетов» – пожар, пострадали дома

Удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми избивали по Харькову, устанавливается. На месте «прилетов» – пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается», – написал мэр.

00:25

Россияне ударили по Шевченковскому району Харькова

Удары россиян зафиксированы в Шевченковском районе Харькова по открытой территории, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Есть угроза повторных ударов!» – предупредил Синегубов.


«Россияне наносят удары по Харькову из Белгородской области, предварительно баллистикой», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

В Харькове раздаются взрывы

«В Харькове взрыв! Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!» — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 00:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".