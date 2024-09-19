Более 70 солдат и 35 БпЛА потерял враг сегодня на севере Харьковщины — ГШ

В течение суток на севере Харьковщины противник потерял 72 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Генштаб в сводке на 22:00.

Также были уничтожены артсистема, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА, повреждены две артсистемы и три автомобиля оккупантов. На Харьковском направлении военные РФ трижды атаковали возле Волчанска и Тихого и успеха не имели.

На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.