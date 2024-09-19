Более 70 солдат и 35 БпЛА потерял враг сегодня на севере Харьковщины — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на севере Харьковщины противник потерял 72 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Генштаб в сводке на 22:00.
Также были уничтожены артсистема, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА, повреждены две артсистемы и три автомобиля оккупантов. На Харьковском направлении военные РФ трижды атаковали возле Волчанска и Тихого и успеха не имели.
На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на севере Харьковщины противник потерял 72 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Генштаб в сводке на 22:00.".