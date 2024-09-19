Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения

85-летний житель поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области погиб 19 сентября в день своего рождения в результате вражеского обстрела.

Населенный пункт был под ударом захватчиков днем, сообщают в областной прокуратуре.

Повреждены жилые дома и административные сооружения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).