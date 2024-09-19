Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения
85-летний житель поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области погиб 19 сентября в день своего рождения в результате вражеского обстрела.
Населенный пункт был под ударом захватчиков днем, сообщают в областной прокуратуре.
Повреждены жилые дома и административные сооружения.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вильча, обстрел, Харьковская областная прокуратура, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "85-летний житель поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области погиб 19 сентября в день своего рождения в результате вражеского обстрела.".