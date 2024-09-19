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Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения

Происшествия 19:15   19.09.2024
Елена Нагорная
Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения

85-летний житель поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области погиб 19 сентября в день своего рождения в результате вражеского обстрела.

Населенный пункт был под ударом захватчиков днем, сообщают в областной прокуратуре.

Повреждены жилые дома и административные сооружения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения
Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения
19.09.2024, 19:15

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "85-летний житель поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области погиб 19 сентября в день своего рождения в результате вражеского обстрела.".