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Обстріл армії РФ убив 85-річного жителя Харківщини в день його народження

Події 19:15   19.09.2024
Олена Нагорна
Обстріл армії РФ убив 85-річного жителя Харківщини в день його народження

85-річний мешканець селища Вільча Чугуївського району Харківської області загинув 19 вересня у день свого народження внаслідок ворожого обстрілу.

Населений пункт був під ударом загарбників вдень, повідомляють в обласній прокуратурі.

Пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "85-річний мешканець селища Вільча Чугуївського району Харківської області загинув 19 вересня у день свого народження внаслідок ворожого обстрілу.".