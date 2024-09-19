Обстріл армії РФ убив 85-річного жителя Харківщини в день його народження

85-річний мешканець селища Вільча Чугуївського району Харківської області загинув 19 вересня у день свого народження внаслідок ворожого обстрілу.

Населений пункт був під ударом загарбників вдень, повідомляють в обласній прокуратурі.

Пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).