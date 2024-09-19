Обстріл армії РФ убив 85-річного жителя Харківщини в день його народження
85-річний мешканець селища Вільча Чугуївського району Харківської області загинув 19 вересня у день свого народження внаслідок ворожого обстрілу.
Населений пункт був під ударом загарбників вдень, повідомляють в обласній прокуратурі.
Пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вильча, обстріл, Харьковская областная прокуратура, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "85-річний мешканець селища Вільча Чугуївського району Харківської області загинув 19 вересня у день свого народження внаслідок ворожого обстрілу.".