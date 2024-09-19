5 раз росіяни атакували позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни один разу штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції наших підрозділів біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, один бій продовжується.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни один разу штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".