Генштаб: за добу на Харківському напрямку було два бої, на Куп’янському – 15
У ранковому зведенні за 19 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на півночі Харківщини, а також про штурми РФ біля Куп’янська.
На Харківському напрямку ворог атакував двічі. Як повідомляють у Генштабі, протягом доби окупанти також обстрілювали житлові райони та цивільну інфраструктуру Вовчанська з авіації. Крім того, армія РФ скинула КАБи і на Харків.
На Куп’янському напрямку відбулось 15 боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного”, – уточнили в ГШ.
Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Ківшарівка, Кругляківка та Новоплатонівка.
У ГШ оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 19 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на півночі Харківщини, а також про штурми РФ біля Куп’янська.".