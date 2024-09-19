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Генштаб: за добу на Харківському напрямку було два бої, на Куп’янському – 15

Україна 08:49   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: за добу на Харківському напрямку було два бої, на Куп’янському – 15

У ранковому зведенні за 19 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на півночі Харківщини, а також про штурми РФ біля Куп’янська.

На Харківському напрямку ворог атакував двічі. Як повідомляють у Генштабі, протягом доби окупанти також обстрілювали житлові райони та цивільну інфраструктуру Вовчанська з авіації. Крім того, армія РФ скинула КАБи і на Харків.

На Куп’янському напрямку відбулось 15 боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного”, – уточнили в ГШ.

Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Ківшарівка, Кругляківка та Новоплатонівка.

У ГШ оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: РФ знову просунулась біля Куп’янська, але штурми Вовчанська провалилися – ISW

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Генштаб: за добу на Харківському напрямку було два бої, на Куп’янському – 15»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 19 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на півночі Харківщини, а також про штурми РФ біля Куп’янська.".