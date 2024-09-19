Генштаб: за добу на Харківському напрямку було два бої, на Куп’янському – 15

У ранковому зведенні за 19 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на півночі Харківщини, а також про штурми РФ біля Куп’янська.

На Харківському напрямку ворог атакував двічі. Як повідомляють у Генштабі, протягом доби окупанти також обстрілювали житлові райони та цивільну інфраструктуру Вовчанська з авіації. Крім того, армія РФ скинула КАБи і на Харків.

На Куп’янському напрямку відбулось 15 боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного”, – уточнили в ГШ.

Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Ківшарівка, Кругляківка та Новоплатонівка.

У ГШ оновили інформацію про втрати ворога.