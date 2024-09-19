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Генштаб: за сутки на Харьковском направлении было два боя, на Купянском – 15

Украина 08:49   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: за сутки на Харьковском направлении было два боя, на Купянском – 15

В утренней сводке за 19 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на севере Харьковщины, а также – о штурмах РФ около Купянска.

На Харьковском направлении враг атаковал дважды. Как сообщают в Генштабе, в течение суток, оккупанты также обстреливали жилые районы и гражданскую инфраструктуру Волчанска из авиации. Кроме того, армия РФ скинула КАБы и на Харьков.

На Купянском направлении состоялось 15 боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного», – уточнили в ГШ.

Кроме того, под вражеские авиаудары попали Ковшаровка, Кругляковка и Новоплатоновка.

В ГШ обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: РФ вновь продвинулась возле Купянска, но штурмы Волчанска провалились – ISW

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 19 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на севере Харьковщины, а также – о штурмах РФ около Купянска.".