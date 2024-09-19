Генштаб: за сутки на Харьковском направлении было два боя, на Купянском – 15
В утренней сводке за 19 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на севере Харьковщины, а также – о штурмах РФ около Купянска.
На Харьковском направлении враг атаковал дважды. Как сообщают в Генштабе, в течение суток, оккупанты также обстреливали жилые районы и гражданскую инфраструктуру Волчанска из авиации. Кроме того, армия РФ скинула КАБы и на Харьков.
На Купянском направлении состоялось 15 боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного», – уточнили в ГШ.
Кроме того, под вражеские авиаудары попали Ковшаровка, Кругляковка и Новоплатоновка.
В ГШ обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, купянск, наступ, наступление, потери;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 19 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на севере Харьковщины, а также – о штурмах РФ около Купянска.".