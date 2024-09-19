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5 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб

Происшествия 17:28   19.09.2024
Оксана Якушко
5 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении россияне однажды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, один бой продолжается.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне однажды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".