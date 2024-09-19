5 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб

Сегодня на Харьковском направлении россияне однажды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, один бой продолжается.