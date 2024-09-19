5 раз россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня на Харьковском направлении россияне однажды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции наших подразделений у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, один бой продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне однажды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".