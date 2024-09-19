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Понад 70 солдатів і 35 БпЛА втратив ворог сьогодні на півночі Харківщини – ГШ

Події 23:09   19.09.2024
Олена Нагорна
Понад 70 солдатів і 35 БпЛА втратив ворог сьогодні на півночі Харківщини – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на півночі Харківщини супротивник втратив 72 військовослужбовці вбитими та пораненими, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Також були знищені артсистема, чотири одиниці автомобільної техніки та 35 БпЛА, пошкоджені дві артсистеми та три автомобілі окупантів. На Харківському напрямку військові РФ тричі атакували неподалік Вовчанська та Тихого та успіху не мали.

На Куп’янському напрямку супротивник 11 разів проводив штурми у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Українські захисники відбили дев’ять атак, ще дві тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 23:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на півночі Харківщини супротивник втратив 72 військовослужбовці вбитими та пораненими, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".