Массированные авиаудары по Купянску и обстрел Глушковки: последствия (фото)

Последствия обстрелов Купянщины за сутки показали харьковские правоохранители.

19 сентября около 05:50 ВС РФ нанесли массированные авиаудары по городу Купянск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Пострадали шесть человек. Получили телесные повреждения 74-летняя женщина, 65, 72 и 50-летние мужчины. Последний от госпитализации отказался. У 70 и 85-летних женщин обнаружена острая реакция на стресс. Повреждены 13 домов», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также 18 сентября войска РФ из артиллерии обстреляли село Глушковка. Повреждено помещение фермы. Погибла 54-летняя сотрудница. Еще один работник фермы – мужчина 48 лет – получил ранения, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).