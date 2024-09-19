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Массированные авиаудары по Купянску и обстрел Глушковки: последствия (фото)

Происшествия 12:09   19.09.2024
Виктория Яковенко
Массированные авиаудары по Купянску и обстрел Глушковки: последствия (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Последствия обстрелов Купянщины за сутки показали харьковские правоохранители.

19 сентября около 05:50 ВС РФ нанесли массированные авиаудары по городу Купянск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Пострадали шесть человек. Получили телесные повреждения 74-летняя женщина, 65, 72 и 50-летние мужчины. Последний от госпитализации отказался. У 70 и 85-летних женщин обнаружена острая реакция на стресс. Повреждены 13 домов», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также 18 сентября войска РФ из артиллерии обстреляли село Глушковка. Повреждено помещение фермы. Погибла 54-летняя сотрудница. Еще один работник фермы – мужчина 48 лет – получил ранения, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Купянщины за сутки показали харьковские правоохранители.".