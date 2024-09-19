12 КАБов скинули утром на Купянск, есть раненые — начальник РВА
Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил о массированной бомбардировке города Купянск утром 19 сентября.
«Сегодня утром была достаточно массированная атака непосредственно на город Купянск. По предварительной информации, прилетело 12 КАБов. В результате есть разрушения частного жилья, повреждено по меньшей мере 13 частных домов, есть, к сожалению, у нас пострадавшие. Шесть человек получили разной степени ранения. В настоящее время они госпитализированы. Это у нас три женщины, три мужчины. Самому младшему мужчине 50 лет, самой старшей раненой женщине 85 лет», — проинформировал Канашевич.
Также утром под обстрелами были населенные пункты Кондрашевской громады. В течение суток армия РФ била по селам на левом берегу реки Оскол.
«Глушковка была под обстрелом, у нас там погибла женщина, мужчина был ранен. Прилетело у нас по Ковшаровке, где существенные повреждения получило учебное заведение, лицей. Также находились под обстрелами Куриловка, Новоосиново, Подолы – это все населенные пункты Куриловской громады», — отметил начальник РВА.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил о массированной бомбардировке города Купянск утром 19 сентября".