12 КАБів скинули вранці на Куп’янськ, є поранені – начальник РВА
Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив про масоване бомбардування міста Куп’янськ вранці 19 вересня.
“Сьогодні зранку була достатньо масована атака безпосередньо на місто Куп’янськ. За попередню інформацію, прилетіло 12 КАБів. Унаслідок цього є суттєві руйнування приватного житла, пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, є, на жаль, у нас постраждалі. Шість людей зазнали різного ступеня поранень. Наразі вони госпіталізовані. Це у нас три жінки, три чоловіки. Наймолодшому чоловіку 50 років, найстаршій жінці, що поранена, 85 років”, – відзначив Канашевич.
Також вранці під обстрілом були населені пункти Кіндрашівської громади. Протягом доби армія РФ била по селах на лівому березі річки Оскіл.
“Глушківка була під обстрілом, у нас там загинула жінка, чоловіка було поранено. Прилетіло у нас по Ківшарівці, де суттєвих пошкоджень зазнав навчальний заклад, ліцей. Так само перебували під обстрілами Курилівка, Новоосинове, Подоли – це все населені пункти Курилівської громади”, — зазначив начальник РВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бомбардировка, кабы, канашевич, куп'янск, новини Харкова, поранені;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 11:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив про масоване бомбардування міста Куп’янськ вранці 19 вересня".