Масовані авіаудари по Куп’янську й обстріл Глушківки: наслідки (фото)
Наслідки обстрілів Куп’янщини за добу показали харківські правоохоронці.
19 вересня близько 05:50 ЗС РФ завдали масовані авіаудари по місту Купʼянськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Постраждали шестеро осіб. Дістали тілесні ушкодження 74-річна жінка, 65, 72 та 50-річні чоловіки. Останній від госпіталізації відмовився. У 70 та 85-річних жінок виявлена гостра реакція на стрес. Пошкоджені 13 будинків», – уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також 18 вересня війська РФ з артилерії обстріляли село Глушківка. Пошкоджено приміщення ферми. Загинула 54-річна співробітниця. Ще один працівник ферми — чоловік 48 років — отримав поранення, додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів Куп’янщини за добу показали харківські правоохоронці.".