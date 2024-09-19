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Масовані авіаудари по Куп’янську й обстріл Глушківки: наслідки (фото)

Події 12:09   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Масовані авіаудари по Куп’янську й обстріл Глушківки: наслідки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Наслідки обстрілів Куп’янщини за добу показали харківські правоохоронці.

19 вересня близько 05:50 ЗС РФ завдали масовані авіаудари по місту Купʼянськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Постраждали шестеро осіб. Дістали тілесні ушкодження 74-річна жінка, 65, 72 та 50-річні чоловіки. Останній від госпіталізації відмовився. У 70 та 85-річних жінок виявлена гостра реакція на стрес. Пошкоджені 13 будинків», – уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також 18 вересня війська РФ з артилерії обстріляли село Глушківка. Пошкоджено приміщення ферми. Загинула 54-річна співробітниця. Ще один працівник ферми — чоловік  48 років — отримав поранення, додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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Масовані авіаудари по Куп’янську й обстріл Глушківки: наслідки (фото)
Масовані авіаудари по Куп’янську й обстріл Глушківки: наслідки (фото)
19.09.2024, 12:09

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів Куп’янщини за добу показали харківські правоохоронці.".