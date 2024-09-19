Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова

Ночью под удары РФ попали три района Харькова. Вследствие обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Около полуночи под удары С-400 попал Шевченковский район. Там полностью сгорели две хозпостройки, в соседних домах вылетели окна.

А под утро, в 4:50 под авиаобстрел попали Индустриальный и Салтовский район. Пострадал детсад, школа, многоэтажка и депо.

«Из изъятых обломков правоохранителями установлено, что для обстрелов враг применил КАБ-250 с модулем УМПК», – уточнили в прокуратуре.