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Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова

Происшествия 09:34   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова

Ночью под удары РФ попали три района Харькова. Вследствие обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Около полуночи под удары С-400 попал Шевченковский район. Там полностью сгорели две хозпостройки, в соседних домах вылетели окна.

А под утро, в 4:50 под авиаобстрел попали Индустриальный и Салтовский район. Пострадал детсад, школа, многоэтажка и депо.

«Из изъятых обломков правоохранителями установлено, что для обстрелов враг применил КАБ-250 с модулем УМПК», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, серию взрывов слышали в Харькове после 23:50. Предварительно, удары зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Пострадали жилые дома возле эпицентра взрывов, проинформировал мэр Игорь Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 09:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью под удары РФ попали три района Харькова. Вследствие обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".