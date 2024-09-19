Били КАБами та С-400: прокуратура показала наслідки нічного обстрілу Харкова

Вночі під удари РФ потрапили три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Близько опівночі під удари С-400 потрапив Шевченківський район. Там повністю згоріли дві господарські будівлі, у сусідніх будинках вилетіли вікна.

А під ранок о 4:50 під авіаобстріл потрапили Індустріальний та Салтівський район. Постраждав дитсадок, школа, багатоповерхівка та депо.

“З вилучених уламків правоохоронцями встановлено, що для обстрілів ворог застосувавши КАБ-250 із модулем УМПК”, – уточнили у прокуратурі.