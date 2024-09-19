Били КАБами та С-400: прокуратура показала наслідки нічного обстрілу Харкова
Вночі під удари РФ потрапили три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Близько опівночі під удари С-400 потрапив Шевченківський район. Там повністю згоріли дві господарські будівлі, у сусідніх будинках вилетіли вікна.
А під ранок о 4:50 під авіаобстріл потрапили Індустріальний та Салтівський район. Постраждав дитсадок, школа, багатоповерхівка та депо.
“З вилучених уламків правоохоронцями встановлено, що для обстрілів ворог застосувавши КАБ-250 із модулем УМПК”, – уточнили у прокуратурі.
Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, поінформував мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, острел, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 09:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі під удари РФ потрапили три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".