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Били КАБами та С-400: прокуратура показала наслідки нічного обстрілу Харкова

Події 09:34   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били КАБами та С-400: прокуратура показала наслідки нічного обстрілу Харкова

Вночі під удари РФ потрапили три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Близько опівночі під удари С-400 потрапив Шевченківський район. Там повністю згоріли дві господарські будівлі, у сусідніх будинках вилетіли вікна.

А під ранок о 4:50 під авіаобстріл потрапили Індустріальний та Салтівський район. Постраждав дитсадок, школа, багатоповерхівка та депо.

“З вилучених уламків правоохоронцями встановлено, що для обстрілів ворог застосувавши КАБ-250 із модулем УМПК”, – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові після 23:50. Попередньо, удари зафіксовані у Шевченківському районі на відкритій території, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, поінформував мер Ігор Терехов.

Читайте також: Синегубов підсумував усі обстріли Харкова та області: є загибла та поранені

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі під удари РФ потрапили три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".