Синєгубов підсумував усі обстріли Харкова та області: є загибла й поранені
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом ночі та вранці прилітало не лише по районах Харкова, а й по Куп’янщині з Ізюмщиною.
По Харкову армія РФ протягом ночі била С-300 та КАБами.
” 23:50, м. Харків, Шевченківський район. Відбувся ворожий обстріл С-300, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна у дев’яти багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа – горіли один приватний будинок, дві господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1500 квадратних метрів. 19 вересня, 04:55, м. Харків, Індустріальний район. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та одного багатоквартирного будинку. 19 вересня, 05:00, м. Харків, Салтівський район. Обстріл КАБ, влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна, ворота”, – перелічив Синєгубов.
Обстріл Харкова обійшовся без постраждалих. Водночас постраждалі є в Куп’янському районі. Вранці 19 вересня армія РФ вдарила по Куп’янську.
“6:27, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх — середній”, – зазначив Синєгубов.
У Куп’янському районі протягом доби є й загибла: внаслідок удару по селу Глушківка о 18:30 18 вересня загинула 55-річна жінка, постраждав 50-річний чоловік.
Вранці 19 вересня під обстрілом також був Ізюмський район. Прилетіло селом Платонівка о 05:41, там горить трава, інформації про постраждалих немає.
Дані про всі обстріли області – наступні.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом ночі та вранці прилітало не лише по районах Харкова, а й по Куп’янщині з Ізюмщиною".