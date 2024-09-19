Вибухи чули в Харкові: Задоренко повідомив, куди прилетіло
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував: армія РФ завдала кількох ударів по території громади.
“Окупанти завдали декілька ударів поблизу Руської Лозової (попередньо – застосували касетні боєприпаси). Станом на зараз інформація щодо постраждалих не надходила“, – написав Задоренко.
Він наголосив, що загроза повторних ударів залишається високою.
Нагадаємо, у Харкові, починаючи з 07:45 ранку, було чути кілька вибухів — ймовірно за межами міста. Про те, що “гучно” неподалік, поінформував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Це вже третя серія вибухів, починаючи з ночі. Першу чули в Харкові після 23:50. Удари зафіксували в Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждали житлові будинки біля епіцентру вибухів, повідомив мер Ігор Терехов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував: армія РФ завдала кількох ударів по території громади".