У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога
У Харкові, починаючи з 07:45 ранку, було чути кілька вибухів – ймовірно за межами міста.
Повітряну тривогу послідовно оголошували о 07:43 та о 07:54. Про загрозу ударів балістикою попередив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Слідом про те, що “гучно” неподалік, поінформував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Повітряні сили ЗСУ також попередили про загрозу застосування ворогом балістики.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: баллистика, вибухи, ВС ВСУ, гололобов, задоренко, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, починаючи з 07:45 ранку, було чути кілька вибухів – ймовірно за межами міста".