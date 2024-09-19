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У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога

Події 08:03   19.09.2024
Оксана Горун
У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога

У Харкові, починаючи з 07:45 ранку, було чути кілька вибухів – ймовірно за межами міста.

Повітряну тривогу послідовно оголошували о 07:43 та о 07:54. Про загрозу ударів балістикою попередив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Слідом про те, що “гучно” неподалік, поінформував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Повітряні сили ЗСУ також попередили про загрозу застосування ворогом балістики.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, починаючи з 07:45 ранку, було чути кілька вибухів – ймовірно за межами міста".