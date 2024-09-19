Головні новини Харкова 19.09: вибухи, “прильоти” у Шевченківському районі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
00:48
Терехов про удари по Харкову: на місці «прильотів» – пожежа, постраждали будинки
Удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці «прильотів» – пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває», – написав мер.
00:25
Росіяни поцілили по Шевченківському району Харкова
Удари росіян зафіксовано у Шевченківському районі Харкова на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Є загроза повторних ударів!” – попередив Синєгубов.
“Росіяни завдають ударів по Харкову з Бєлгородської області, попередньо балістикою”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
У Харкові лунають вибухи
“У Харкові вибух! Будьте обережні!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.
“Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях!” – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибухи, прилеты, сінєгубов, терехов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 00:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".