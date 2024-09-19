Вибито понад 500 вікон: комунальники усувають у Харкові наслідки ударів

В Індустріальному, Шевченківському і Салтівському районах Харкова комунальники усувають наслідки «прильотів».

«Внаслідок обстрілів були пошкоджені 40 будівель. Зокрема, було вибито 380 вікон у квартирах, ще 135 – у місцях загального користування. Фахівці вже відновили 94 вікна», – повідомили у Харківській міськраді.

Крім цього, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, габаритне сміття та гілки, додали у мерії.

Нагадаємо вночі та вранці у Харкові чули вибухи. Удари зафіксували в Шевченківському районі на відкритій території, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Близько 05:00 росіяни скинули на Харків КАБи. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що одна з російських авіабомб зранку прилетіла по території, де знаходиться підземна школа.