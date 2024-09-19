Выбито более 500 окон: коммунальщики устраняют в Харькове последствия ударов
В Индустриальном, Шевченковском и Салтовском районах Харькова коммунальщики устраняют последствия «прилетов».
«В результате обстрелов были повреждены 40 зданий. В частности, было выбито 380 окон в квартирах, еще 135 – в местах общего пользования. Специалисты уже восстановили 94 окна», — сообщили в Харьковском горсовете.
Кроме этого, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, габаритный мусор и ветки, добавили в мэрии.
Напомним ночью и утром в Харькове слышали взрывы. Удары около полуночи зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что одна из российских авиабомб утром прилетела по территории, где находится подземная школа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, окна, последствия, прилет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном, Шевченковском и Салтовском районах Харькова коммунальщики устраняют последствия «прилетов».".