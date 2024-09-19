Выбито более 500 окон: коммунальщики устраняют в Харькове последствия ударов

В Индустриальном, Шевченковском и Салтовском районах Харькова коммунальщики устраняют последствия «прилетов».

«В результате обстрелов были повреждены 40 зданий. В частности, было выбито 380 окон в квартирах, еще 135 – в местах общего пользования. Специалисты уже восстановили 94 окна», — сообщили в Харьковском горсовете.

Кроме этого, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, габаритный мусор и ветки, добавили в мэрии.

Напомним ночью и утром в Харькове слышали взрывы. Удары около полуночи зафиксированы в Шевченковском районе на открытой территории, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Около 05:00 россияне сбросили на Харьков КАБы. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что одна из российских авиабомб утром прилетела по территории, где находится подземная школа.