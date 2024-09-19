Нові назви отримали міста Первомайський і Красноград: голосували у ВР
Фото: Володимир В’ятрович
Депутати Верховної Ради з другої спроби ухвалили у цілому проєкт постанови щодо перейменування міст, сіл та селищ в Україні, зокрема на Харківщині.
Вчора, 18 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Рада провалила ухвалення постанови про перейменування. Після цього питання навіть заблокували трибуну.
19 числа депутати знову повернулися до цього питання, його ухвалили. “За” – 281 депутат. За даними Гончаренка, 328 населених пунктів буде перейменовано. Однак з постанови прибрали – Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.
Згідно з постановою ВР нову назву отримало місто Первомайський. Тепер воно – Златопіль. А замість Краснограда – Берестин.
Також перейменована низка сіл та селищ.
Читайте також: Славноград: жителі Краснограда проголосували за нову назву
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВР, депутаты, красноград, переименование, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нові назви отримали міста Первомайський і Красноград: голосували у ВР»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 12:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Верховної Ради з другої спроби ухвалили у цілому проєкт постанови щодо перейменування міст, сіл та селищ в Україні, зокрема на Харківщині.".