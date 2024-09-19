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Нові назви отримали міста Первомайський і Красноград: голосували у ВР

Суспільство 12:51   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Нові назви отримали міста Первомайський і Красноград: голосували у ВР Фото: Володимир В’ятрович

Депутати Верховної Ради з другої спроби ухвалили у цілому проєкт постанови щодо перейменування міст, сіл та селищ в Україні, зокрема на Харківщині.

Вчора, 18 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Рада провалила ухвалення постанови про перейменування. Після цього питання навіть заблокували трибуну.

19 числа депутати знову повернулися до цього питання, його ухвалили. “За” – 281 депутат. За даними Гончаренка, 328 населених пунктів буде перейменовано. Однак з постанови прибрали – Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

Згідно з постановою ВР нову назву отримало місто Первомайський. Тепер воно – Златопіль. А замість Краснограда – Берестин.

Також перейменована низка сіл та селищ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 12:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Верховної Ради з другої спроби ухвалили у цілому проєкт постанови щодо перейменування міст, сіл та селищ в Україні, зокрема на Харківщині.".