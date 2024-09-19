Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР
Фото: Владимир Вятрович
Депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли в целом проект постановления о переименовании городов, сел и поселков в Украине, в частности на Харьковщине.
Вчера, 18 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Рада провалила принятие постановления о переименовании. После этого вопроса даже заблокировали трибуну.
19 числа депутаты снова вернулись к этому вопросу, его приняли. «За» — 281 депутат. По данным Гончаренко, 328 населенных пунктов будут переименованы. Однако из постановления убрали – Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.
Согласно постановлению ВР новое название получил город Первомайский. Теперь он – Златополь. А вместо Краснограда – Берестин.
Также переименован ряд сел и поселков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВР, депутаты, красноград, переименование, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли в целом проект постановления о переименовании городов, сел и поселков в Украине, в частности на Харьковщине.".