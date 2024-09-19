Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР

Депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли в целом проект постановления о переименовании городов, сел и поселков в Украине, в частности на Харьковщине.

Вчера, 18 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Рада провалила принятие постановления о переименовании. После этого вопроса даже заблокировали трибуну.

19 числа депутаты снова вернулись к этому вопросу, его приняли. «За» — 281 депутат. По данным Гончаренко, 328 населенных пунктов будут переименованы. Однако из постановления убрали – Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Согласно постановлению ВР новое название получил город Первомайский. Теперь он – Златополь. А вместо Краснограда – Берестин.

Также переименован ряд сел и поселков.