Live
  • Чт 19.09.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.11

Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР

Общество 12:51   19.09.2024
Виктория Яковенко
Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР Фото: Владимир Вятрович

Депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли в целом проект постановления о переименовании городов, сел и поселков в Украине, в частности на Харьковщине.

Вчера, 18 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Рада провалила принятие постановления о переименовании. После этого вопроса даже заблокировали трибуну.

19 числа депутаты снова вернулись к этому вопросу, его приняли. «За» — 281 депутат. По данным Гончаренко, 328 населенных пунктов будут переименованы. Однако из постановления убрали – Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Согласно постановлению ВР новое название получил город Первомайский. Теперь он – Златополь. А вместо Краснограда – Берестин.

Также переименован ряд сел и поселков.

01
скриншот
02
скриншот

Читайте также: Славноград: жители Краснограда проголосовали за новое название

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
19.09.2024, 10:34
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
19.09.2024, 13:16
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
19.09.2024, 06:00
Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР
Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР
19.09.2024, 12:51
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Выбито более 500 окон: коммунальщики устраняют в Харькове последствия ударов
Выбито более 500 окон: коммунальщики устраняют в Харькове последствия ударов
19.09.2024, 13:12

Новости по теме:

12:30
Ударить по зданию ВР призывала в соцсетях жительница Люботина – СБУ
20:47
ВСК по фортификациям и дронам возглавил нардеп Александр Бакумов из Харькова
11:43
«Нет сил ассоциировать себя с фракцией» — Безуглая вышла из «Слуги народа»
18:00
В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее
18:03
Суд по делу нардепа из Харькова, пойманного на взятке, начнется 20 июня — ХАЦ

Вы читали новость: «Новые названия получили города Первомайский и Красноград: голосовали в ВР»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 12:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Верховной Рады со второй попытки приняли в целом проект постановления о переименовании городов, сел и поселков в Украине, в частности на Харьковщине.".