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Третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу в Ізюмському районі

Події 10:30   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу в Ізюмському районі

Як повідомили у ДСНС, пожежа в Балаклійському лісгоспі Ізюмського району виникла вдень 17 вересня.

“Станом на 09.00 19 вересня вогнем охоплено площу 719 га. До пожежогасіння залучені 24 одиниці техніки та 85 рятувальників, 3 піротехнічні розрахунки ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежний потяг, також 12 одиниць техніки та 28 працівників лісового господарства”, – розповіли в ДСНС.

У ДСНС додали, що ситуацію ускладнюють погодні умови та щільне мінування лісу. Через вітер вогонь поширюється швидше, а вибухові пристрої не дозволяють вільно переміщатися територією.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у ДСНС, пожежа в Балаклійському лісгоспі Ізюмського району виникла вдень 17 вересня.".