Третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу в Ізюмському районі

Як повідомили у ДСНС, пожежа в Балаклійському лісгоспі Ізюмського району виникла вдень 17 вересня.

“Станом на 09.00 19 вересня вогнем охоплено площу 719 га. До пожежогасіння залучені 24 одиниці техніки та 85 рятувальників, 3 піротехнічні розрахунки ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежний потяг, також 12 одиниць техніки та 28 працівників лісового господарства”, – розповіли в ДСНС.

У ДСНС додали, що ситуацію ускладнюють погодні умови та щільне мінування лісу. Через вітер вогонь поширюється швидше, а вибухові пристрої не дозволяють вільно переміщатися територією.