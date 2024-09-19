Третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу в Ізюмському районі
Як повідомили у ДСНС, пожежа в Балаклійському лісгоспі Ізюмського району виникла вдень 17 вересня.
“Станом на 09.00 19 вересня вогнем охоплено площу 719 га. До пожежогасіння залучені 24 одиниці техніки та 85 рятувальників, 3 піротехнічні розрахунки ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежний потяг, також 12 одиниць техніки та 28 працівників лісового господарства”, – розповіли в ДСНС.
У ДСНС додали, що ситуацію ускладнюють погодні умови та щільне мінування лісу. Через вітер вогонь поширюється швидше, а вибухові пристрої не дозволяють вільно переміщатися територією.
Читайте також: 250 людей евакуювали через пожежу на Харківщині – Синьогубів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, спасатели, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Третю добу рятувальники намагаються загасити пожежу в Ізюмському районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у ДСНС, пожежа в Балаклійському лісгоспі Ізюмського району виникла вдень 17 вересня.".