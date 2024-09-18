250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
Ліси Харківщини продовжують палати. Найбільш загрозлива ситуація – в селі Андріївка Ізюмського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
«Туди підходить лісова пожежа, якщо вранці вона охоплювала близько 5 га, то наразі вона розповсюдилась до 40 га. Здійнявся вітер, вогонь розповсюджується досить стрімко. Наразі прийнято рішення щодо евакуації трьох вулиць, які наближені до лісового масиву, це приблизно 250 людей», – сказав Синєгубов.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, наразі в регіоні триває шість лісових пожеж, які виникли в період з 15 по 18 вересня. Остання з них сталася о 08:38 у селі Хотімля, де горить лісова підстилка на площі 500 м кв.
«Найбільша за площею лісова пожежа зафіксована поблизу селища Васищеве. Вона виникла 15 вересня близько 07:00 відразу на 4-х локаціях. 16 вересня о 19:15 вогонь вдалось локалізувати на загальній площі 207,7 га. Роботи з ліквідації тривають», – додали рятувальники.
Загалом станом на зараз 4 із 6 пожеж локалізовані. Гасять їх близько 350 рятувальників та 74 одиниці техніки ДСНС, а також 23 одиниці техніки та понад 50 лісівників.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: горят, ГСЧС, евакуація, леса, пожежа, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліси Харківщини продовжують палати. Найбільш загрозлива ситуація – в селі Андріївка Ізюмського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".