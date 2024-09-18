Live
  • Ср 18.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.41
  • EUR 46.12

250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 15:03   18.09.2024
Вікторія Яковенко
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов скриншот

Ліси Харківщини продовжують палати. Найбільш загрозлива ситуація – в селі Андріївка Ізюмського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Туди підходить лісова пожежа, якщо вранці вона охоплювала близько 5 га, то наразі вона розповсюдилась до 40 га. Здійнявся вітер, вогонь розповсюджується досить стрімко. Наразі прийнято рішення щодо евакуації трьох вулиць, які наближені до лісового масиву, це приблизно 250 людей», – сказав Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, наразі в регіоні триває шість лісових пожеж, які виникли в період з 15 по 18 вересня. Остання з них сталася о 08:38 у селі Хотімля, де горить лісова підстилка на площі 500 м кв.

«Найбільша за площею лісова пожежа зафіксована поблизу селища Васищеве. Вона виникла 15 вересня близько 07:00 відразу на 4-х локаціях. 16 вересня о 19:15 вогонь вдалось локалізувати на загальній площі 207,7 га. Роботи з ліквідації тривають», – додали рятувальники.

Загалом станом на зараз 4 із 6 пожеж локалізовані. Гасять їх близько 350 рятувальників та 74 одиниці техніки ДСНС, а також 23 одиниці техніки та понад 50 лісівників.

Читайте також: 51-річний чоловік загинув під час гасіння пожежі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК
Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК
18.09.2024, 15:42
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
18.09.2024, 15:07
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов
18.09.2024, 15:03
51-річний чоловік загинув під час гасіння пожежі на Харківщині
51-річний чоловік загинув під час гасіння пожежі на Харківщині
18.09.2024, 14:36
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК
18.09.2024, 13:14
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
18.09.2024, 14:18

Новини за темою:

14:22
Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)

Ви читали новину: «250 людей евакуюють через пожежу на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліси Харківщини продовжують палати. Найбільш загрозлива ситуація – в селі Андріївка Ізюмського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".