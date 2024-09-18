250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов

Леса Харьковщины продолжают гореть. Наиболее угрожающая ситуация – в селе Андреевка Изюмского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Туда подходит лесной пожар, если утром он охватывал около 5 га, то сейчас он распространился до 40 га. Поднялся ветер, огонь распространяется довольно быстро. Сейчас нами принято решение об эвакуации трех улиц, которые приближены к лесному массиву, это около 250 человек», — сказал Синегубов.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сейчас в регионе продолжаются шесть лесных пожаров, возникших в период с 15 по 18 сентября. Последний из них произошел в 08:38 в селе Хотомля, где горит подстилка леса на площади 500 м кв.

«Самый большой по площади лесной пожар зафиксирован вблизи поселка Васищево. Он возник 15 сентября около 07:00 сразу на 4-х локациях. 16 сентября в 19:15 огонь удалось локализовать на общей площади 207,7 га. Работы по ликвидации продолжаются», — добавили спасатели.

В общем, по состоянию на данный момент, 4 из 6 пожаров локализованы. Гасят их около 350 спасателей и 74 единицы техники ГСЧС, а также 23 единицы техники и более 50 лесничих.