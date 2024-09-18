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51-летний мужчина погиб во время тушения пожара на Харьковщине

Происшествия 14:36   18.09.2024
Виктория Яковенко
51-летний мужчина погиб во время тушения пожара на Харьковщине Фото иллюстративное

18 сентября в результате вражеского обстрела села Великие Проходы около 8:30 загорелись усадебные участки. Потушить пожар пытался 51-летний местный житель. Однако он погиб.

Обгоревшее тело обнаружили после ликвидации пожара, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские обстрелы и их последствия, обусловленные низкой влажностью, высокой температурой и сильным ветром, создают благоприятные условия для распространения огня. Высокий уровень пожарной опасности представляет значительную угрозу как для жизни и здоровья людей, так и для экологии. За последний месяц на Дергачевщине вспыхнули не менее сотни малых и больших пожаров, охвативших десятки населенных пунктов», — отметил Задоренко.

Однако, подчеркнул Задоренко, много возгораний происходит и из-за человеческой халатности. Он призвал жителей соблюдать правила:

🔸 не разводите костер в лесу и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных очагов;

🔸 огораживайте и расчищайте место разжигания костра;

🔸 не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

🔸 не разбрасывайте окурки и спички на сухостой;

🔸 следите, чтобы дети не играли с огнем;

🔸 не создавайте свалки в лесу, в полях и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их;

🔸 не покидайте место погашенного очага до того как убедитесь, что горение отсутствует;

🔸 не посещайте объекты природного фонда (леса, степи, водоемы) на деоккупированных территориях и территориях, где происходят или происходили активные боевые действия.

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номерам 101 или 112.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября в результате вражеского обстрела села Великие Проходы около 8:30 загорелись усадебные участки. Потушить пожар пытался 51-летний местный житель. Однако он погиб.".