51-летний мужчина погиб во время тушения пожара на Харьковщине
18 сентября в результате вражеского обстрела села Великие Проходы около 8:30 загорелись усадебные участки. Потушить пожар пытался 51-летний местный житель. Однако он погиб.
Обгоревшее тело обнаружили после ликвидации пожара, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Российские обстрелы и их последствия, обусловленные низкой влажностью, высокой температурой и сильным ветром, создают благоприятные условия для распространения огня. Высокий уровень пожарной опасности представляет значительную угрозу как для жизни и здоровья людей, так и для экологии. За последний месяц на Дергачевщине вспыхнули не менее сотни малых и больших пожаров, охвативших десятки населенных пунктов», — отметил Задоренко.
Однако, подчеркнул Задоренко, много возгораний происходит и из-за человеческой халатности. Он призвал жителей соблюдать правила:
🔸 не разводите костер в лесу и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных очагов;
🔸 огораживайте и расчищайте место разжигания костра;
🔸 не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
🔸 не разбрасывайте окурки и спички на сухостой;
🔸 следите, чтобы дети не играли с огнем;
🔸 не создавайте свалки в лесу, в полях и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их;
🔸 не покидайте место погашенного очага до того как убедитесь, что горение отсутствует;
🔸 не посещайте объекты природного фонда (леса, степи, водоемы) на деоккупированных территориях и территориях, где происходят или происходили активные боевые действия.
При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номерам 101 или 112.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, погиб, пожары, тешил, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября в результате вражеского обстрела села Великие Проходы около 8:30 загорелись усадебные участки. Потушить пожар пытался 51-летний местный житель. Однако он погиб.".