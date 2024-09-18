51-летний мужчина погиб во время тушения пожара на Харьковщине

18 сентября в результате вражеского обстрела села Великие Проходы около 8:30 загорелись усадебные участки. Потушить пожар пытался 51-летний местный житель. Однако он погиб.

Обгоревшее тело обнаружили после ликвидации пожара, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Российские обстрелы и их последствия, обусловленные низкой влажностью, высокой температурой и сильным ветром, создают благоприятные условия для распространения огня. Высокий уровень пожарной опасности представляет значительную угрозу как для жизни и здоровья людей, так и для экологии. За последний месяц на Дергачевщине вспыхнули не менее сотни малых и больших пожаров, охвативших десятки населенных пунктов», — отметил Задоренко.

Однако, подчеркнул Задоренко, много возгораний происходит и из-за человеческой халатности. Он призвал жителей соблюдать правила:

🔸 не разводите костер в лесу и рекреационных зонах, кроме специально обустроенных очагов;

🔸 огораживайте и расчищайте место разжигания костра;

🔸 не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

🔸 не разбрасывайте окурки и спички на сухостой;

🔸 следите, чтобы дети не играли с огнем;

🔸 не создавайте свалки в лесу, в полях и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их;

🔸 не покидайте место погашенного очага до того как убедитесь, что горение отсутствует;

🔸 не посещайте объекты природного фонда (леса, степи, водоемы) на деоккупированных территориях и территориях, где происходят или происходили активные боевые действия.

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номерам 101 или 112.