51-річний чоловік загинув під час гасіння пожежі на Харківщині

18 вересня внаслідок ворожого обстрілу села Великі Проходи близько 8:30 загорілися садибні ділянки. Загасити пожежу намагався 51-річний місцевий мешканець. Однак він загинув.

Обгоріле тіло виявили після ліквідації пожежі, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Російські обстріли та їхні наслідки, зумовлені поєднанням низької вологості, високої температури та сильного вітру створюють сприятливі умови для поширення вогню. Високий рівень пожежної небезпеки ставить значну загрозу як для життя та здоров’я людей, так і для екології. Протягом останнього місяця на Дергачівщині спалахнули не менше сотні малих і великих пожеж, які охопили десятки населених пунктів», – зазначив Задоренко.

Проте, підкреслив Задоренко, багато загорянь трапляється і через людську недбалість. Він закликав жителів дотримуватися правил:

🔸 не розводьте багаття у лісі і рекреаційних зонах, окрім спеціально облаштованих місць для вогнищ;

🔸 обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;

🔸 не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

🔸 не розкидайте недопалки та сірники на сухостій;

🔸 стежте, щоб діти не бавилися із вогнем;

🔸 не створюйте смітники у лісі, у полях та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;

🔸 не покидайте місце погашеного вогнища до того як переконаєтеся, що горіння відсутнє;

🔸 не відвідуйте об’єкти природного фонду (ліси, степи, водойми) на деокупованих територіях та територіях, де відбуваються або відбувалися активні бойові дії.

У разі виникнення пожежі потрібно негайно викликати Службу порятунку за номерами 101 або 112.