Live
  • Чт 19.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.11

Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе

Происшествия 10:30   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе

Как сообщили в ГСЧС, пожар в Балаклейском лесхозе Изюмского района возник днем 17 сентября.

«По состоянию на 09.00 19 сентября огнем охвачена площадь 719 га. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. К пожаротушению привлечены 24 единицы техники и 85 спасателей, 3 пиротехнических расчета ГСЧС, подразделения местной пожарной охраны, пожарный поезд, также 12 единиц техники и 28 работников лесного хозяйства», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС добавили, что ситуацию усложняют погодные условия и плотное минирование леса. Из-за ветра огонь распространяется быстрее, а взрывные устройства не позволяют свободно перемещаться по территории.

Читайте также: 250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
19.09.2024, 10:34
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
19.09.2024, 11:34
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
19.09.2024, 06:00
Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова
Били КАБами, С-400: прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова
19.09.2024, 09:34
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой
Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой
19.09.2024, 11:40

Новости по теме:

15:03
250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов
10:34
«Братик, не смотри туда» — первые минуты удара по спасателям Харькова (видео)
09:11
Пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки стало меньше, чем накануне
13:30
Поджоги, обстрелы или погода – почему число пожаров на Харьковщине возросло
08:29
Два человека пострадали из-за пожаров в экосистемах на Харьковщине — ГСЧС

Вы читали новость: «Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в ГСЧС, пожар в Балаклейском лесхозе Изюмского района возник днем 17 сентября.".