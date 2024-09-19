Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе

Как сообщили в ГСЧС, пожар в Балаклейском лесхозе Изюмского района возник днем 17 сентября.

«По состоянию на 09.00 19 сентября огнем охвачена площадь 719 га. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. К пожаротушению привлечены 24 единицы техники и 85 спасателей, 3 пиротехнических расчета ГСЧС, подразделения местной пожарной охраны, пожарный поезд, также 12 единиц техники и 28 работников лесного хозяйства», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС добавили, что ситуацию усложняют погодные условия и плотное минирование леса. Из-за ветра огонь распространяется быстрее, а взрывные устройства не позволяют свободно перемещаться по территории.