Третьи сутки спасатели пытаются потушить пожар в Изюмском районе
Как сообщили в ГСЧС, пожар в Балаклейском лесхозе Изюмского района возник днем 17 сентября.
«По состоянию на 09.00 19 сентября огнем охвачена площадь 719 га. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. К пожаротушению привлечены 24 единицы техники и 85 спасателей, 3 пиротехнических расчета ГСЧС, подразделения местной пожарной охраны, пожарный поезд, также 12 единиц техники и 28 работников лесного хозяйства», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В ГСЧС добавили, что ситуацию усложняют погодные условия и плотное минирование леса. Из-за ветра огонь распространяется быстрее, а взрывные устройства не позволяют свободно перемещаться по территории.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в ГСЧС, пожар в Балаклейском лесхозе Изюмского района возник днем 17 сентября.".