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Терехов пояснив, навіщо в Харкові під обстрілами вставляють вікна

Суспільство 10:52   19.09.2024
Оксана Горун
Терехов пояснив, навіщо в Харкові під обстрілами вставляють вікна

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону відповів на запитання ведучих про доцільність проводити ремонти та відбудовувати зруйноване в місті, по якому “прилітає” практично щодня.

“Кожен приліт – це сотні, тисячі вибитих вікон. Кожен приліт – це десятки зруйнованих дахів. І дуже важливо, щоб усе це відновлювалося, відбудовувалося та вставлялися вікна. Бо ми сьогодні знаходимося з вами напередодні початку опалювального сезону. Для нас дуже важливо, щоб контури були всі закриті, щоб усе було герметично“, – сказав Терехов.

Він впевнено заявив, що відбудовувати та відновлювати в Харкові, попри обстріли, необхідно все, що руйнують росіяни. Безперечно, знайти на всі ці роботи кошти лише в міському бюджеті неможливо. Збитки, які завдала місту РФ, оцінюють уже в суму понад 10 млрд доларів США. Однак роботи йдуть постійно, окрім міського бюджету, допомагає й державний, а також міжнародні партнери.

Нині основне завдання – включити в місті опалення. Власної генерації електрики в Харкові немає – все розбито обстрілами.

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“Ми працюємо для того, щоб усі будинки були забезпечені й електропостачанням, і водопостачанням, і теплопостачанням. Тому що для нас це пріоритет. Ми працюємо практично цілодобово, щоб усе це було заживлено… У нас є певний план, щоб люди весь опалювальний сезон були з теплом та водопостачанням”, – заявив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону відповів на запитання ведучих про доцільність проводити ремонти та відбудовувати зруйноване в місті, по якому “прилітає” практично щодня".