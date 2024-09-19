Терехов пояснив, навіщо в Харкові під обстрілами вставляють вікна
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону відповів на запитання ведучих про доцільність проводити ремонти та відбудовувати зруйноване в місті, по якому “прилітає” практично щодня.
“Кожен приліт – це сотні, тисячі вибитих вікон. Кожен приліт – це десятки зруйнованих дахів. І дуже важливо, щоб усе це відновлювалося, відбудовувалося та вставлялися вікна. Бо ми сьогодні знаходимося з вами напередодні початку опалювального сезону. Для нас дуже важливо, щоб контури були всі закриті, щоб усе було герметично“, – сказав Терехов.
Він впевнено заявив, що відбудовувати та відновлювати в Харкові, попри обстріли, необхідно все, що руйнують росіяни. Безперечно, знайти на всі ці роботи кошти лише в міському бюджеті неможливо. Збитки, які завдала місту РФ, оцінюють уже в суму понад 10 млрд доларів США. Однак роботи йдуть постійно, окрім міського бюджету, допомагає й державний, а також міжнародні партнери.
Нині основне завдання – включити в місті опалення. Власної генерації електрики в Харкові немає – все розбито обстрілами.
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“Ми працюємо для того, щоб усі будинки були забезпечені й електропостачанням, і водопостачанням, і теплопостачанням. Тому що для нас це пріоритет. Ми працюємо практично цілодобово, щоб усе це було заживлено… У нас є певний план, щоб люди весь опалювальний сезон були з теплом та водопостачанням”, – заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, обстріли, окна, опалення, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону відповів на запитання ведучих про доцільність проводити ремонти та відбудовувати зруйноване в місті, по якому “прилітає” практично щодня".