Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил на вопрос ведущих о целесообразности проводить ремонты и отстраивать разрушенное в городе, по которому «прилетает» практически ежедневно.
«Каждый прилет – это сотни, тысячи выбитых окон. Каждый прилет – это десятки разрушенных крыш. И очень важно, чтобы все это восстанавливалось, отстраивалось и вставлялись окна. Потому что мы сегодня находимся с вами в преддверии начала отопительного сезона. Для нас очень важно, чтобы контуры были все закрыты, чтобы все было герметично», — сказал Терехов.
Он уверенно заявил, что отстраивать и восстанавливать в Харькове, несмотря на обстрелы, необходимо все, что разрушают россияне. Безусловно, найти на все эти работы средства только в городском бюджете невозможно. Ущерб, нанесенный городу РФ, оценивают уже в сумму более 10 млрд долларов США. Однако работы идут постоянно, помимо городского бюджета, помогает и государственный, а также — международные партнеры.
Сейчас основная задача — включить в городе отопление. Собственной генерации электричества в Харькове нет — все разбито обстрелами.
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«Мы работаем для того, чтобы все дома были обеспечены и электроснабжением, и водоснабжением, и теплоснабжением. Потому что для нас это приоритет. Мы работаем практически круглосуточно, чтобы все это было запитано… У нас есть определенный план, чтобы люди весь отопительный сезон были с теплом и водоснабжением», — заявил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, новости Харькова, обстрелы, окна, опалення, отопление, терехов;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил на вопрос ведущих о целесообразности проводить ремонты и отстраивать разрушенное в городе, по которому «прилетает» практически ежедневно".