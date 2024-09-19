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«Разрушена почти вся гражданская инфраструктура» — Синегубов о Боровой

Общество 15:34   19.09.2024
Виктория Яковенко
«Разрушена почти вся гражданская инфраструктура» — Синегубов о Боровой скриншот

Боровское направление – одно из самых тяжелых в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Этот населенный пункт, где проживает более 2 тыс. человек, остается постоянно под обстрелами. Там разрушена почти вся гражданская инфраструктура, жилые дома, административные здания и т.д. Однако все критические услуги для людей сохраняются. Это и предоставление медицинских услуг, и Нацполиции работает, подразделения ГСЧС», — рассказал глава ХОВА.

Он также добавил, что сегодня там провели совещание по подготовке к отопительному сезону.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боровское направление – одно из самых тяжелых в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".