«Разрушена почти вся гражданская инфраструктура» — Синегубов о Боровой
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Боровское направление – одно из самых тяжелых в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Этот населенный пункт, где проживает более 2 тыс. человек, остается постоянно под обстрелами. Там разрушена почти вся гражданская инфраструктура, жилые дома, административные здания и т.д. Однако все критические услуги для людей сохраняются. Это и предоставление медицинских услуг, и Нацполиции работает, подразделения ГСЧС», — рассказал глава ХОВА.
Он также добавил, что сегодня там провели совещание по подготовке к отопительному сезону.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, обстрел, опалення, отопление, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боровское направление – одно из самых тяжелых в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".