«Разрушена почти вся гражданская инфраструктура» — Синегубов о Боровой

Боровское направление – одно из самых тяжелых в Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Этот населенный пункт, где проживает более 2 тыс. человек, остается постоянно под обстрелами. Там разрушена почти вся гражданская инфраструктура, жилые дома, административные здания и т.д. Однако все критические услуги для людей сохраняются. Это и предоставление медицинских услуг, и Нацполиции работает, подразделения ГСЧС», — рассказал глава ХОВА.

Он также добавил, что сегодня там провели совещание по подготовке к отопительному сезону.