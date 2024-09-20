У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте
О ситуации на Харьковском направлении в сводке за 20 сентября сообщили в ОТГВ «Харьков».
Возле Глубокого враг пытается восстановить боеспособность штурмовых групп, а в районе Лукьянцов — наращивает систему связи, уточнили в ВСУ.
«В районе Липцев враг провел мероприятия по логистическому обеспечению подразделений на передовых позициях и пополнил боекомплект минометных расчетов. В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, спланировал меры внутренней ротации», – рассказали в ОТГВ «Харьков».
ВСУ также сообщили о потерях врага за сутки: 35 убитых, 57 раненых. Всего украинские военные уничтожили 74 единицы вооружения и военной техники, среди них: восемь артсистем, девять машин, три единицы спецтехники, 54 БПЛА. Враг потерял на Харьковском направлении 50 укрытий, одно место для хранения боеприпасов и пункт управления БПЛА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: волчанск, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " О ситуации на Харьковском направлении в сводке за 20 сентября сообщили в ОТГВ «Харьков».".