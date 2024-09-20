Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте

Украина 10:37   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте Фото: Генштаб ВСУ

 О ситуации на Харьковском направлении в сводке за 20 сентября сообщили в ОТГВ «Харьков».

Возле Глубокого враг пытается восстановить боеспособность штурмовых групп, а в районе Лукьянцов — наращивает систему связи, уточнили в ВСУ.

«В районе Липцев враг провел мероприятия по логистическому обеспечению подразделений на передовых позициях и пополнил боекомплект минометных расчетов. В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, спланировал меры внутренней ротации», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

ВСУ также сообщили о потерях врага за сутки: 35 убитых, 57 раненых. Всего украинские военные уничтожили 74 единицы вооружения и военной техники, среди них: восемь артсистем, девять машин, три единицы спецтехники, 54 БПЛА. Враг потерял на Харьковском направлении 50 укрытий, одно место для хранения боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Читайте также: Генштаб: три боя за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов рассказал, как выдержала удар КАБа подземная школа в Харькове
Терехов рассказал, как выдержала удар КАБа подземная школа в Харькове
20.09.2024, 09:05
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, раненые под Чугуевом
Главные новости Харькова 20 сентября: город в дыму, раненые под Чугуевом
20.09.2024, 10:43
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
19.09.2024, 18:21
Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины
Жителям города на Харьковщине советуют не выходить из дому: причины
20.09.2024, 07:24
У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте
У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте
20.09.2024, 10:37

Новости по теме:

10:05
ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению у Липцев
09:44
Ситуация на фронте может ухудшиться: Коваленко о наступлении РФ под Купянском
08:13
За сутки на Харьковском и Купянском направлении было 14 боев – Генштаб
08:21
Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз
07:52
ВСУ отбили часть территорий в Волчанске, а штурмы РФ вновь провалились – ISW

Вы читали новость: «У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " О ситуации на Харьковском направлении в сводке за 20 сентября сообщили в ОТГВ «Харьков».".