У Глубокого РФ усиливает штурмовые отряды: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте

О ситуации на Харьковском направлении в сводке за 20 сентября сообщили в ОТГВ «Харьков».

Возле Глубокого враг пытается восстановить боеспособность штурмовых групп, а в районе Лукьянцов — наращивает систему связи, уточнили в ВСУ.

«В районе Липцев враг провел мероприятия по логистическому обеспечению подразделений на передовых позициях и пополнил боекомплект минометных расчетов. В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, спланировал меры внутренней ротации», – рассказали в ОТГВ «Харьков».

ВСУ также сообщили о потерях врага за сутки: 35 убитых, 57 раненых. Всего украинские военные уничтожили 74 единицы вооружения и военной техники, среди них: восемь артсистем, девять машин, три единицы спецтехники, 54 БПЛА. Враг потерял на Харьковском направлении 50 укрытий, одно место для хранения боеприпасов и пункт управления БПЛА.