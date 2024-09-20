1170 га леса горит на Харьковщине: есть ли угроза населенным пунктам (фото)

Третьи сутки спасатели тушат масштабный лесной пожар на территории одного из лесных хозяйств Харьковщины.

По состоянию на 12:00 огнем охвачена площадь около 1170 га. Горит сухая хвойная подстилка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не распространился на верхушки деревьев. Угроза населенным пунктам отсутствует», — добавили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 33 единицы техники и 124 спасателя из Харьковской, Луганской и Полтавской областей. А также подразделения местной пожарной охраны поселка Андреевка, пожарный поезд, 18 единиц техники и 36 работников лесного хозяйства.