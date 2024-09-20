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1170 га леса горит на Харьковщине: есть ли угроза населенным пунктам (фото)

Происшествия 14:42   20.09.2024
Виктория Яковенко
1170 га леса горит на Харьковщине: есть ли угроза населенным пунктам (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Третьи сутки спасатели тушат масштабный лесной пожар на территории одного из лесных хозяйств Харьковщины.

По состоянию на 12:00 огнем охвачена площадь около 1170 га. Горит сухая хвойная подстилка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не распространился на верхушки деревьев. Угроза населенным пунктам отсутствует», — добавили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 33 единицы техники и 124 спасателя из Харьковской, Луганской и Полтавской областей. А также подразделения местной пожарной охраны поселка Андреевка, пожарный поезд, 18 единиц техники и 36 работников лесного хозяйства.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третьи сутки спасатели тушат масштабный лесной пожар на территории одного из лесных хозяйств Харьковщины.".