1170 га леса горит на Харьковщине: есть ли угроза населенным пунктам (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Третьи сутки спасатели тушат масштабный лесной пожар на территории одного из лесных хозяйств Харьковщины.
По состоянию на 12:00 огнем охвачена площадь около 1170 га. Горит сухая хвойная подстилка, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не распространился на верхушки деревьев. Угроза населенным пунктам отсутствует», — добавили в ГСЧС.
К тушению пожара привлечены 33 единицы техники и 124 спасателя из Харьковской, Луганской и Полтавской областей. А также подразделения местной пожарной охраны поселка Андреевка, пожарный поезд, 18 единиц техники и 36 работников лесного хозяйства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ліс, лес, пожары, тушат, угроза, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третьи сутки спасатели тушат масштабный лесной пожар на территории одного из лесных хозяйств Харьковщины.".