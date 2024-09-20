1170 га лісу горить на Харківщині: чи є загроза населеним пунктам (фото)

Третю добу рятувальники гасять масштабну лісову пожежу на території одного з лісового господарства Харківщини.

Станом на 12:00 вогнем охоплено площу близько 1 170 га. Горить суха хвойна підстилка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Рятувальники вживають всіх заходів, щоб вогонь не розповсюдився на верхівки дерев. Загроза населеним пунктам відсутня», – додали в ДСНС.

До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальників з Харківської, Луганської та Полтавської областей. А також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства.