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1170 га лісу горить на Харківщині: чи є загроза населеним пунктам (фото)

Події 14:42   20.09.2024
Вікторія Яковенко
1170 га лісу горить на Харківщині: чи є загроза населеним пунктам (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Третю добу рятувальники гасять масштабну лісову пожежу на території одного з лісового господарства Харківщини.

Станом на 12:00 вогнем охоплено площу близько 1 170 га. Горить суха хвойна підстилка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Рятувальники вживають всіх заходів, щоб вогонь не розповсюдився на верхівки дерев. Загроза населеним пунктам відсутня», – додали в ДСНС.

До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальників з Харківської, Луганської та Полтавської областей. А також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третю добу рятувальники гасять масштабну лісову пожежу на території одного з лісового господарства Харківщини.".