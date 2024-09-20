Який вигляд має Студенок після пожежі, ситуація із загоряннями зараз (відео)

В селі Студенок на Харківщині ліквідовують наслідки масштабної пожежі, внаслідок якої постраждала третина житлових будинків, понад 100 – зруйновані.

«З керівництвом району та Оскільської громади пропрацювали план дій щодо оперативного відновлення населеного пункту. Місцевим жителями надаємо допомогу в оформленні документів для отримання компенсацій за програмою «єВідновлення», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі в області зафіксовано 14 осередків пожеж різного ступеня, їхня площа – близько 720 га. Найбільш небезпечна з них – на Ізюмському напрямку, вогонь загрожує селу Андріївка.

«У разі необхідності до евакуації готові п’ять вулиць. Для ліквідації загоряння задіяні всі підрозділи ДСНС – це понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць спецтехніки», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов