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Який вигляд має Студенок після пожежі, ситуація із загоряннями зараз (відео)

Репортаж 12:53   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Який вигляд має Студенок після пожежі, ситуація із загоряннями зараз (відео) скриншот

В селі Студенок на Харківщині ліквідовують наслідки масштабної пожежі, внаслідок якої постраждала третина житлових будинків, понад 100 – зруйновані.

«З керівництвом району та Оскільської громади пропрацювали план дій щодо оперативного відновлення населеного пункту. Місцевим жителями надаємо допомогу в оформленні документів для отримання компенсацій за програмою «єВідновлення», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі в області зафіксовано 14 осередків пожеж різного ступеня, їхня площа – близько 720 га. Найбільш небезпечна з них – на Ізюмському напрямку, вогонь загрожує селу Андріївка.

«У разі необхідності до евакуації готові п’ять вулиць. Для ліквідації загоряння задіяні всі підрозділи ДСНС – це понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць спецтехніки», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Читайте також: ДСНС: 71 пожежа виникла за добу у природних екосистемах Харківщини

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Студенок на Харківщині ліквідовують наслідки масштабної пожежі, внаслідок якої постраждала третина житлових будинків, понад 100 – зруйновані.".