Який вигляд має Студенок після пожежі, ситуація із загоряннями зараз (відео)
В селі Студенок на Харківщині ліквідовують наслідки масштабної пожежі, внаслідок якої постраждала третина житлових будинків, понад 100 – зруйновані.
«З керівництвом району та Оскільської громади пропрацювали план дій щодо оперативного відновлення населеного пункту. Місцевим жителями надаємо допомогу в оформленні документів для отримання компенсацій за програмою «єВідновлення», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
Наразі в області зафіксовано 14 осередків пожеж різного ступеня, їхня площа – близько 720 га. Найбільш небезпечна з них – на Ізюмському напрямку, вогонь загрожує селу Андріївка.
«У разі необхідності до евакуації готові п’ять вулиць. Для ліквідації загоряння задіяні всі підрозділи ДСНС – це понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць спецтехніки», – зазначив Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Студенок на Харківщині ліквідовують наслідки масштабної пожежі, внаслідок якої постраждала третина житлових будинків, понад 100 – зруйновані.".