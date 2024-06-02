Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов
Удару КАБом зазнала близько 10-ї ранку Андріївка Борівської громади Ізюмського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждали 76-річний чоловік та 85-річна жінка. Медики надають їм допомогу. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Андреевка, Борова, КАБ, обстріл, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару КАБом зазнала близько 10-ї ранку Андріївка Борівської громади Ізюмського району".