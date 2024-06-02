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Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов

Події 11:31   02.06.2024
Олена Нагорна
Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов

Удару КАБом зазнала близько 10-ї ранку Андріївка Борівської громади Ізюмського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждали 76-річний чоловік та 85-річна жінка. Медики надають їм допомогу. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару КАБом зазнала близько 10-ї ранку Андріївка Борівської громади Ізюмського району".