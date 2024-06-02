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Пожилые мужчина и женщина пострадали на Изюмщине из-за удара КАБом — Синегубов

Происшествия 11:31   02.06.2024
Елена Нагорная
Пожилые мужчина и женщина пострадали на Изюмщине из-за удара КАБом — Синегубов

Удару КАБом подверглась около 10 утра Андреевка Боровской громады Изюмского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадали 76-летний мужчина и 85-летняя женщина. Медики оказывают им помощь. Поврежден частный дом, возник пожар.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удару КАБом подверглась около 10 утра Андреевка Боровской громады Изюмского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".