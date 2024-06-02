Пожилые мужчина и женщина пострадали на Изюмщине из-за удара КАБом — Синегубов
Удару КАБом подверглась около 10 утра Андреевка Боровской громады Изюмского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пострадали 76-летний мужчина и 85-летняя женщина. Медики оказывают им помощь. Поврежден частный дом, возник пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Андреевка, Борова, Боровая, КАБ, обстрел, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 11:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удару КАБом подверглась около 10 утра Андреевка Боровской громады Изюмского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".