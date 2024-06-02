Синегубов: за минувшие сутки на Харьковщине — две пострадавшие от обстрелов
Село Ивашки, фото — Telegram Олега Синегубова
Об обстрелах Харьковщины за прошедшие сутки рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 20:50 в результате минометного обстрела с. Перовское Богодуховского района были повреждены три частных дома.
В 20:40 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Ивашки Золочевской громады. Повреждены три дома, хозяйственные постройки, энергосети.
Село Ивашки, фото — Telegram Олега Синегубова
В 13:50 от удара КАБ по с. Чайковка Харьковского района пострадали две женщины, поврежден частный дом.
В 13:16 обстрелу КАБ подвергся район населенного пункта Лесное.
В 12:00 из-за обстрела с. Богуславка Изюмского района повреждено помещение склада.
В 11:30 в с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, пострадавшие, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 08:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харьковщины за прошедшие сутки рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".