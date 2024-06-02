Синегубов: за минувшие сутки на Харьковщине — две пострадавшие от обстрелов

Об обстрелах Харьковщины за прошедшие сутки рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 20:50 в результате минометного обстрела с. Перовское Богодуховского района были повреждены три частных дома.

В 20:40 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Ивашки Золочевской громады. Повреждены три дома, хозяйственные постройки, энергосети.



Село Ивашки, фото — Telegram Олега Синегубова

В 13:50 от удара КАБ по с. Чайковка Харьковского района пострадали две женщины, поврежден частный дом.

В 13:16 обстрелу КАБ подвергся район населенного пункта Лесное.

В 12:00 из-за обстрела с. Богуславка Изюмского района повреждено помещение склада.

В 11:30 в с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка.