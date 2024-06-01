Женщина пострадала в результате удара РФ по пригороду Харькова

Осколочное ранение получила 45-летняя женщина из-за вражеских обстрелов села Чайковка Малоданиловской громады.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, раненую госпитализировали. Обстрел произошел около 13:20. В результате удара повреждена крыша, забор, газовая труба.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.