Женщина пострадала в результате удара РФ по пригороду Харькова
Осколочное ранение получила 45-летняя женщина из-за вражеских обстрелов села Чайковка Малоданиловской громады.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, раненую госпитализировали. Обстрел произошел около 13:20. В результате удара повреждена крыша, забор, газовая труба.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осколочное ранение получила 45-летняя женщина из-за вражеских обстрелов села Чайковка Малоданиловской громады.".