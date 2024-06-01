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Женщина пострадала в результате удара РФ по пригороду Харькова

Происшествия 14:55   01.06.2024
Виктория Яковенко
Женщина пострадала в результате удара РФ по пригороду Харькова

Осколочное ранение получила 45-летняя женщина из-за вражеских обстрелов села Чайковка Малоданиловской громады.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, раненую госпитализировали. Обстрел произошел около 13:20. В результате удара повреждена крыша, забор, газовая труба.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осколочное ранение получила 45-летняя женщина из-за вражеских обстрелов села Чайковка Малоданиловской громады.".