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«Зафиксировано разрушение» – глава громады под Харьковом

Общество 13:51   01.06.2024
Виктория Яковенко
«Зафиксировано разрушение» – глава громады под Харьковом

Глава Малоданиловской громады сообщил, что зафиксировано разрушение обломками в селе Чайковка.

«Пострадавших, предварительно, нет. Возможно, будет ограничено газоснабжение. Будьте осторожны», – написал Гололобов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород». По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады сообщил, что зафиксировано разрушение обломками в селе Чайковка.".