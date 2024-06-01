«Зафиксировано разрушение» – глава громады под Харьковом

Глава Малоданиловской громады сообщил, что зафиксировано разрушение обломками в селе Чайковка.

«Пострадавших, предварительно, нет. Возможно, будет ограничено газоснабжение. Будьте осторожны», – написал Гололобов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород». По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.