«Зафиксировано разрушение» – глава громады под Харьковом
Глава Малоданиловской громады сообщил, что зафиксировано разрушение обломками в селе Чайковка.
«Пострадавших, предварительно, нет. Возможно, будет ограничено газоснабжение. Будьте осторожны», – написал Гололобов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород». По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громада, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады сообщил, что зафиксировано разрушение обломками в селе Чайковка.".