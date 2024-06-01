Взрыв, что слышали харьковчане: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные по «прилету» в Харькове.

«Предварительно «прилет» в Киевском районе городе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется», — сперва написал мэр.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупредили о повторных пусках КАБ на Харьковщине.

Позже Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15.