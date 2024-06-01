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Взрыв, что слышали харьковчане: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Происшествия 13:25   01.06.2024
Виктория Яковенко
Взрыв, что слышали харьковчане: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные по «прилету» в Харькове.

«Предварительно «прилет» в Киевском районе городе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется», — сперва написал мэр.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупредили о повторных пусках КАБ на Харьковщине.

Позже Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные по «прилету» в Харькове.".