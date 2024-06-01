Взрыв, что слышали харьковчане: Терехов сообщил, куда «прилетело»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные по «прилету» в Харькове.
«Предварительно «прилет» в Киевском районе городе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется», — сперва написал мэр.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупредили о повторных пусках КАБ на Харьковщине.
Позже Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв, что слышали харьковчане: Терехов сообщил, куда «прилетело»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные по «прилету» в Харькове.".